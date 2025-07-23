Соболев обговорив з делегацією Єврокомісії оптимізацію виконання Плану Ukraine Facility

Керівництво Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства обговорило з делегацією Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST) прогрес реалізації Плану України в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомило Мінекономіки за результами зустрічі міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева з делегацією ЄК на чолі з керівником підрозділу ENEST.D.2 Бенуа Меснаром, передає Укрінформ.

"Реалізація реформ і перетворень, передбачених Планом України, є важливою складовою для забезпечення фінансової стабільності та формування міцної основи сталого економічного розвитку. Ми вже пройшли значну частину цього шляху і надалі прагнемо рухатися швидшими темпами. Зміни, передбачені Планом, є частиною стратегії Прем'єр-міністра та новосформованого уряду, а також ширших зобов'язань України в межах євроінтеграції. Тож виконання взятих на себе зобов'язань залишатиметься нашим пріоритетом", - зазначив Соболев.

Європейські партнери відзначили прогрес у реалізації Україною взятих зобов'язань і підтвердили готовність надалі підтримувати країну на шляху реформ. Прогрес виконання кроків за підсумками III та IV кварталів відповідає графіку, з урахуванням раніше узгоджених коригувань термінів з європейськими партнерами.

Значну частину зустрічі присвячено питанням оптимізації виконання Плану та посилення ефективності підтримки партнерів. Зокрема, обговорили координацію підходів до підтримки проєктів, уникнення подвійного фінансування та рішення для покращення якості проєктів.