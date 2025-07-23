Фінансові новини
- |
- 23.07.25
- |
- 06:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Соболев обговорив з делегацією Єврокомісії оптимізацію виконання Плану Ukraine Facility
16:45 22.07.2025 |
Керівництво Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства обговорило з делегацією Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST) прогрес реалізації Плану України в межах програми Ukraine Facility.
Про це повідомило Мінекономіки за результами зустрічі міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева з делегацією ЄК на чолі з керівником підрозділу ENEST.D.2 Бенуа Меснаром, передає Укрінформ.
"Реалізація реформ і перетворень, передбачених Планом України, є важливою складовою для забезпечення фінансової стабільності та формування міцної основи сталого економічного розвитку. Ми вже пройшли значну частину цього шляху і надалі прагнемо рухатися швидшими темпами. Зміни, передбачені Планом, є частиною стратегії Прем'єр-міністра та новосформованого уряду, а також ширших зобов'язань України в межах євроінтеграції. Тож виконання взятих на себе зобов'язань залишатиметься нашим пріоритетом", - зазначив Соболев.
Європейські партнери відзначили прогрес у реалізації Україною взятих зобов'язань і підтвердили готовність надалі підтримувати країну на шляху реформ. Прогрес виконання кроків за підсумками III та IV кварталів відповідає графіку, з урахуванням раніше узгоджених коригувань термінів з європейськими партнерами.
Значну частину зустрічі присвячено питанням оптимізації виконання Плану та посилення ефективності підтримки партнерів. Зокрема, обговорили координацію підходів до підтримки проєктів, уникнення подвійного фінансування та рішення для покращення якості проєктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав закон, що вбиває незалежність НАБУ і САП, попри попередження з ЄС
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос відреагувала на ухвалення Радою скандального закону щодо НАБУ і САП
|Рада обмежила незалежність НАБУ та САП
|Transparency International Ukraine закликає Раду не підтримувати законопроєкт №12414 після поправок щодо роботи САП та НАБУ
|Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Україна у новому сезоні експортувала майже 800 тисяч тонн зернових
|Сметанін виконуватиме обов'язки генерального директора «Укроборонпрому»
|Рада ухвалила за основу законопроєкт про інтеграцію українського ринку електроенергії з ринком ЄС
|Тимчасова рівновага: ціни на АЗС завмерли
|Соболев обговорив з делегацією Єврокомісії оптимізацію виконання Плану Ukraine Facility
|Рада підтримала законопроєкт про різні строки стратегічного планування для тилових та прифронтових громад
Бізнес
|Microsoft припинила залучати китайських інженерів до підтримки хмарних сервісів Пентагону
|В Індії анонсували виробництво власних напівпровідникових чипів
|WSJ: Альтман з OpenAI витіснив Маска і став новим фаворитом Трампа у перегонах ШІ
|Новий гравець на ринку супутникового зв’язку: SES поглинула Intelsat
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі