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Уряд розширив програму «Власна справа» на відкриття приватних дитсадків
16:02 22.07.2025 |
Кабінет міністрів розширив грантову програму "Власна справа", надавши можливість підприємцям отримати до 1 мільйона гривень на відкриття приватних закладів дошкільної освіти.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"<...> Відтепер гранти за програмою зможуть отримати й підприємці, які працюють або хочуть розпочати бізнес у сфері дошкільної освіти. До 1 млн грн можна взяти на відкриття дитячого садочку, ясель, центру розвитку дитини. Через гранти ми інвестуємо в розвиток мережі дошкільних закладів, щоб збільшити кількість місць для навчання маленьких українців", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Відповідно до умов програми, українці можуть отримати грант на відкриття або розвиток закладів дошкільної освіти в розмірі до 500 тис. грн за умови створення не менше 2 робочих місць, або від 500 тис. грн до 1 млн грн за умови створення не менше 4 робочих місць та співфінансування 70/30 (70% - кошти гранту, 30% - кошти грантера).
Грантові кошти можна спрямувати на ремонт та облаштування приміщень, придбання обладнання, меблів, техніки, іграшок, методичних матеріалів, а також на маркетинг, транспорт або запуск по франшизі.
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