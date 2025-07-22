Уряд розширив програму «Власна справа» на відкриття приватних дитсадків

Кабінет міністрів розширив грантову програму "Власна справа", надавши можливість підприємцям отримати до 1 мільйона гривень на відкриття приватних закладів дошкільної освіти.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"<...> Відтепер гранти за програмою зможуть отримати й підприємці, які працюють або хочуть розпочати бізнес у сфері дошкільної освіти. До 1 млн грн можна взяти на відкриття дитячого садочку, ясель, центру розвитку дитини. Через гранти ми інвестуємо в розвиток мережі дошкільних закладів, щоб збільшити кількість місць для навчання маленьких українців", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Відповідно до умов програми, українці можуть отримати грант на відкриття або розвиток закладів дошкільної освіти в розмірі до 500 тис. грн за умови створення не менше 2 робочих місць, або від 500 тис. грн до 1 млн грн за умови створення не менше 4 робочих місць та співфінансування 70/30 (70% - кошти гранту, 30% - кошти грантера).

Грантові кошти можна спрямувати на ремонт та облаштування приміщень, придбання обладнання, меблів, техніки, іграшок, методичних матеріалів, а також на маркетинг, транспорт або запуск по франшизі.