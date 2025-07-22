В Україні стартує програма грантів на навчання для молодих підприємців

З 21 липня розпочався набір на програму безкоштовного навчання для молодих підприємців «Власна справа: простір для розвитку».

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що програма спрямована на підтримку професійного розвитку молоді, яка веде власну підприємницьку діяльність під час війни. Фокус - на підприємців, які вже отримали або отримають гранти на створення або розвиток власного бізнесу «Власна справа» від Мінекономіки.

Учасниками можуть стати підприємці віком 18-35 років, які є внутрішньо переміщеними особами, проживають у регіонах біля лінії фронту, мають зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло, є молодими людьми з інвалідністю, тощо.

Відібрані учасники зможуть безкоштовно отримати грант на оплату або компенсацію за необхідні для розвитку бізнесу освітні послуги: міжнародні курси, освітні онлайн платформи (Coursera, Udemy, edX), професійні школи, центри підвищення кваліфікації, курси перекваліфікації та авторські курси експертів.