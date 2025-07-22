Україна випробовує FPV-дрони на оптоволокні з дальністю дії на 40 км

Українські оптоволоконні FPV-дрони тепер можуть бити по ворогу на відстані понад 40 км та залишаються на зв'язку навіть у найжорсткіших умовах радіоелектронної боротьби. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, підкресливши, що ще три місяці тому дальність польоту обмежувалась 20 км. Стрибок у можливостях став результатом співпраці розробників, військових та платформи Brave1.

Оптоволоконні дрони використовують кабель для передавання сигналу, тож їх неможливо заглушити чи перехопити засобами РЕБу. Це гарантує безперервне керування, стабільний відеопотік та ювелірну точність ударів навіть глибоко в тилу противника. Така технологія особливо ефективна у середовищі, де стандартні радіокеровані дрони втрачають зв'язок.

За словами Федорова, розвиток оптоволоконних рішень став «новою нормою» для українських сил. Ці дрони не лише зміщують правила гри на полі бою, а й демонструють, як швидко адаптується оборонна індустрія під потреби фронту. Системна робота дозволяє створювати інструменти, які точково та безпомилково нищать ворога на значній глибині.

FPV-дрони (First Person View) - це безпілотні літальні апарати, якими оператор керує від першої особи за допомогою камери на борту та окулярів або монітора, що транслюють відео в реальному часі. У військових умовах такі дрони використовують для розвідки, коригування вогню та нанесення ударів по цілях завдяки високій маневровості та точності. Класичні FPV-моделі працюють на радіоканалі, але в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ) сигнал легко заглушити, тому з'явилися оптоволоконні рішення: дрон тягне за собою кабель, через який передається керування та відео. Це забезпечує стійкий зв'язок навіть у «глушилках» і дозволяє вражати цілі на відстані 40+ км. Вартість FPV-дронів суттєво нижча за крилаті ракети, а модульність дозволяє встановлювати вибухівку, тепловізори та інші корисні вантажі, роблячи їх грізною зброєю сучасної війни.