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У Франції підтвердили готовність розгорнути спільне виробництво зброї з Україною
23:56 21.07.2025 |
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що французькі оборонні компанії прагнуть налагодити спільне виробництво з українськими.
Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це Барро сказав на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві в понеділок.
Французький міністр заявив, що з огляду на рівень інновацій та технологічного розвитку "з французького боку є такий великий інтерес і бажання співпрацювати з українськими виробниками безпілотників".
"З моїх розмов з деякими керівниками цих (українських. - Ред.) компаній я відчув, що інтерес є і з іншого боку", - додав він.
Глава МЗС Франції нагадав, що минулого тижня представники 80 компаній французької оборонної промисловості приїхали до України і провели низку зустрічей з українськими колегами.
"Загалом відбулося 200 зустрічей, що свідчить про бажання обох сторін прискорити співпрацю та спільне виробництво зброї та дронів в Україні", - підсумував Барро.
У червні стало відомо, що французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством запустить виробництво безпілотників в Україні.
На 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн" минулого місяця Україна та держави-партнери домовилися про створення механізму спільного оборонного виробництва.
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