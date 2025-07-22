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АНАЛІТИКА

У Франції підтвердили готовність розгорнути спільне виробництво зброї з Україною

 

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що французькі оборонні компанії прагнуть налагодити спільне виробництво з українськими.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це Барро сказав на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві в понеділок.

Французький міністр заявив, що з огляду на рівень інновацій та технологічного розвитку "з французького боку є такий великий інтерес і бажання співпрацювати з українськими виробниками безпілотників".

"З моїх розмов з деякими керівниками цих (українських. - Ред.) компаній я відчув, що інтерес є і з іншого боку", - додав він.

Глава МЗС Франції нагадав, що минулого тижня представники 80 компаній французької оборонної промисловості приїхали до України і провели низку зустрічей з українськими колегами.

"Загалом відбулося 200 зустрічей, що свідчить про бажання обох сторін прискорити співпрацю та спільне виробництво зброї та дронів в Україні", - підсумував Барро.

У червні стало відомо, що французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством запустить виробництво безпілотників в Україні.

На 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн" минулого місяця Україна та держави-партнери домовилися про створення механізму спільного оборонного виробництва.
Ключові теги: Франція
 

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