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АНАЛІТИКА

Нові справи проти бізнесу погоджуватимуть лише керівники регіональних прокуратур - прем'єрка про законодавчі зміни

 

Уряд внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів, це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після засідання Ради національної безпеки та оборони у понеділок.

"Нові справи зможе погоджувати лише Генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня. Арешти майна й документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства", - написала вона у Facebook.

Свириденко додала, що "завислі" справи без доказів будуть закриті.

Прем'єрка підтвердила раніше зроблено президентом повідомлення, що РНБО ухвалило рішення про введення мораторія на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів.

"Що ми змінюємо: контроль буде точковим - лише там, де дійсно високі ризики; цифровізуємо систему державного нагляду, щоби ручне втручання стало неможливим", - описала вона основні зміни.

За словами Свириденко, прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців, і за його результатами 30% цих проваджень вже закриті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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