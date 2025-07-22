Мораторій на перевірку бізнесу не стосується сфери підакцизних товарів - Зеленський

Мораторій на перевірку бізнесу, рішення про який ухвалено на засіданні Ради національної безпеки та оборони, не стосується сфери підакцизних товарів.

Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, передає Укрінформ.

«Сьогодні провів засідання РНБО - перше в оновленому форматі після змін в уряді й саме про те, що ми обговорювали з урядовцями. Запроваджуємо мораторій - заборону - на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу. Звісно, крім дуже ризикових «тіньових» галузей, таких як сфера підакцизних товарів - алкогольних, тютюнових. Щоб там не було нових «сірих» схем», - сказав він.

За словами Президента, є чіткий перелік законодавчих змін, конкретних заходів на рівні уряду, щоб протягом дії мораторію позитивно змінити умови для бізнесу і «поставити під реальний контроль діяльність кожного елемента державних структур».

Глава держави зазначив, що генпрокурор Руслан Кравченко запропонував прозору і зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах і прибрати можливості для корупційних проявів.

«Розраховую, що відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, до інших законів будуть ухвалені максимально оперативно», - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що уряд має гарантувати виконання програм підтримки українського виробництва, робочих місць, інвестицій у державу, що дає змогу забезпечувати армію та стійкість країни.

Президент також поінформував, що з урядом та військовими обговорено закупівлю усіх типів дронів, включно з перехоплювачами, дипстрайками та дронами для фронту.

«Доручив максимально розширити контрактування - беремо все, що здатне захищати наші міста від «Шахедів» та позиції на фронті», - наголосив Зеленський.

За його словами, це також одне із завдань для українських дипломатів, про що сьогодні йшлося на нараді з послами.

«Маємо суттєвий дефіцит фінансів на виробництво зброї в Україні, і українські дипломати разом з усіма урядовцями, разом з Офісом Президента мають забезпечити домовленості з партнерами щодо фінансів. Я вже говорив про це з деякими лідерами. Є готовність наших друзів, готовність європейців допомагати. Маємо кожну домовленість виконати на сто відсотків і швидко», - резюмував Президент.