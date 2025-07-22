РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу – Зеленський

Рада національної безпеки та оборони у понеділок, 21 липня, запровадила мораторій на перевірки бізнесу. Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами першого засідання оновленого складу РНБО.

"Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики", - повідомив він.

"Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців", - додав президент.

Напередодні новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко казала, що планується річний мораторій на перевірки. За її словами, нові справи щодо бізнесу санкціонуватимуть лише генеральний прокурор або керівники обласного та районного рівня.

Паралельно з цим обмежать перевірки податкової і митниці, а також посилять контроль за законністю слідчих дій.