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АНАЛІТИКА

Україна і Франція поглиблюють співпрацю в оборонній промисловості

 

Українська рада зброярів і Французька асоціація наземної та повітряно-наземної оборонної промисловості (GICAT) підписали меморандум про стратегічну співпрацю, який передбачає створення платформи для кооперації компаній.

Про це повідомила пресслужба українського об'єднання в Телеграмі, передає Укрінформ.

Підписання документа відбулось у Києві в межах France-Ukraine Defense Innovation Forum 2025. Документ передбачає партнерство, яке відкриває нову сторінку у відносинах між оборонними індустріями Франції та України.

Очікується, що співпраця посприяє обміну ринковою аналітикою, створенню платформи для кооперації компаній, а також організації спільних торгових місій, форумів та виставок.

Рада зброярів та GICAT спільно запускатимуть R&D проєкти виходитимуть на міжнародні ринки та обговорюватимуть регуляторні бар'єри й умови спільного виробництва.

В українській компанії зауважили, що GICAT об'єднує понад 480 компаній - від великих концернів до стартапів, тоді як Українська рада зброярів представляє інтереси приватного ОПК та сприяє його інтеграції в глобальну оборонну екосистему.
Ключові теги: Франція
 

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