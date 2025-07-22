Міністр оборони розповів про результати «Рамштайну-29». Україні нададуть снаряди й гроші на дрони

21 липня відбулося 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про нові пакети допомоги від партнерів.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

Ключові рішення партнерів такі:

США ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п'яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України.

* Німеччина передає понад 200 тисяч снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів.

* Канада продовжує участь у фінансуванні українського оборонно-промислового комплексу через «данську модель» і виділяє 20 мільйонів канадських доларів на обслуговування українських танків.

* Нідерланди надають 200 мільйонів євро на дрони-перехоплювачі та 125 мільйонів євро на обслуговування літаків F-16.

* Норвегія загалом 2025 року виділяє 1 мільярд євро на закупівлю дронів, з них 400 мільйонів - на закупівлю в українського ОПК.

* Швеція готує новий пакет із засобами ППО, артилерією та технікою.

Шмигаль нагадав, що сьогоднішній «Рамштайн», який організували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, об'єднав 52 країни та організації.

Серед учасників були генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, а також висока представниця ЄС Кая Каллас.

До української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та інші представники сектору безпеки та оборони.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп підтвердив, що США нададуть Україні озброєння на «мільярди доларів», яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, він розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.

Трамп казав, що ракети до систем ППО Patriot уже відвантажують у Німеччині для відправлення в Україну. У Міноборони Німеччини тоді відповіли, що не знають, про що говорив Трамп. Але верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич пізніше заявив, що вже триває підготовка до швидкої передачі Україні додаткових систем Patriot.