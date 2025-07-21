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АНАЛІТИКА

Контрабанда електроніки щороку завдає держбюджету ₴20 мільярдів збитків - Гетманцев

17:35 21.07.2025 |

Економіка

 

Втрати державного бюджету України від тіньового ринку електроніки щороку становлять близько 20 млрд грн, з яких половина - від нелегального ввезення продукції Apple.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«20 мільярдів гривень - втрати держави від тіньової, контрабандної електроніки. З них 10 мільярдів - на ввезеній нелегально продукції Apple. Для порівняння - вся програма підтримки бізнесу становить трохи більше 40 мільярдів. Тобто половину цього обсягу ми втрачаємо через контрабанду», - пояснив Гетманцев.

За його словами, контрабанда є тяжким кримінальним злочином, а схеми її реалізації часто мають ознаки організованої злочинної діяльності за участю представників митниці та правоохоронних органів.

Він окремо закцентував на незаконному обігу продукції Apple окремих мереж, зауваживши, що попри великі обсяги продажів, офіційна звітність або відсутня, або ж викривлена.

«Мова про великі організовані злочинні групи, які крадуть у бюджету та армії, які свідомо йдуть на тяжкі кримінально карані злочини. Завозять товар контрабандою, а потім реалізують через підставних ФОПів. Не ховаючись - в найкращих локаціях, з гучною рекламою та історіями про «надуспішний бізнес», - додав голова комітету.

Він переконаний, що така ситуація неприпустима, особливо під час війни, тож закликав правоохоронців до більш жорсткої реакції, аби викорінити контрабанду. Гетманцев нагадав, що раніше правоохоронні органи відкривали кримінальні провадження за фактами незаконної реалізації техніки, однак досі не завершили розслідування.
 

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