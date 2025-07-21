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АНАЛІТИКА

Уряд обмежив монополію на ринку дистрибʼюторів ліків

17:25 21.07.2025 |

Економіка

 

Уряд обмежив ринок дистрибʼюції лікарських засобів, встановивши обмеження на відсоток постачання товарів від одного дистрибʼютора.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

Уряд встановив вимогу щодо рівних умов для всіх дистриб'юторів у межах угод з однаковими цінами, умовами оплати та постачання.

А також обмеження, за яким обсяг постачання одного препарату від виробника або імпортера одному дистриб'ютору не може перевищувати 20% від загального чистого доходу від реалізації цього лікарського засобу за попередній рік.

Перевищення цієї межі допускається лише у разі, якщо інші дистриб'ютори не подали відповідних заявок на закупівлю.

Зміни до ліцензійних вимог набудуть чинності за 2 місяці після публікації постанови.

Наразі ринок дистрибʼюції лікарських засобів контролюють дві компанії: "БаДМ" та "Оптима-фарм".

Дніпровська "БаДМ" (належить Олександру Дитятковському та Олександру Суходольському) у вересні 2021 року забезпечувала близько 40% постачань ліків в аптеки, писало видання Forbes, а "Оптима-фарм" (належить Андрію Губському) - близько 45%.

За матеріалами: Економічна правда
 

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