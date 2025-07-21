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АНАЛІТИКА

Генпрокурор оголосив про закриття майже 7 000 справ проти бізнесу

 

За результатами аналізу 20 000 кримінальних проваджень проти бізнесу ухвалене рішення про закриття 6 752 з них.

Про це генпрокурор Руслан Кравченко повідомив у Facebook.

За його словами, ще 164 проваджень скеровано до суду, у 821 провадженні призначені експертизи, а у 144 провадженнях повідомили про підозру.

"Майнові питання: 211 випадків - майно вже повернуто законним власникам; призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна. Ще у 1894 провадженнях - доля речових доказів буде вирішена після завершення експертиз", - повідомив Кравченко.

Він додав, що аудит таких проваджень триває.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2024 року на той час заступник генпрокурора Дмитро Вербицький також звітував про закриття тисяч кримінальних проваджень проти бізнесу за підсумками аудиту, проведеного на виконання доручення президента Володимира Зеленського.

Втім, вже у травні того ж року в Офісі генпрокурора визнали, що не можуть уточнити подробиць аудиту кримінальних справ проти бізнесу, бо окремого обліку кримінальних проваджень проти бізнесу не існує, тому в органів досудового розслідування зібрали узагальнені дані про кількість закритих кримінальних проваджень, у яких прямо чи опосередковано надавалася правова оцінка діяльності суб'єктів господарювання. Згідно із цими даними, левова частка закритих проваджень припадала на Нацполіцію.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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