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Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко
15:58 21.07.2025 |
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро питання зброї, фінансів, відбудову і санкції проти РФ.
"Говорили предметно - про зброю, фінанси, відбудову, санкції. Французькі колеги побачили, як живе Київ після нічних атак. І це дуже добре посилює розмову про дрони, ППО та винищувачі. Вони потрібні прямо зараз. Тож одна з тем - збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам зустрічі в Києві.
За її словами міністр економіки Олексій Соболев підписав із французькою стороною дві декларації.
Зокрема, перша - про створення нового фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026 року.
"Минулого року попит на першу програму втричі перевищив її бюджет - заявки на 750 млн при наявних 200. Це добрий сигнал: український і французький бізнес бачать спільні проєкти", - написала вона.
Друга декларація - про підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів: оборона, енергетика, цифровізація, критичні мінерали.
"Мова не тільки про інвестиції, а й про кооперацію, технології, доступ до європейських ринків", - підкреслила Свириденко.
Окремо сторони обговорили про фінансування дронової програми у 2025 році, зокрема, йде пошук варіантів як прискорити закупівлі та активізувати інші джерела фінансування.
"І ще один важливий аспект - санкції. Французька сторона поділилася міркуваннями щодо можливих підходів до формування нових пакетів. Зокрема, щодо більш гнучкого формату, прив'язаного до конкретних цілей і часових орієнтирів", - написала прем'єр.
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