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АНАЛІТИКА

Українські виробники можуть виготовити до 10 млн FPV-дронів, але держава закупить лише половину, – Жумаділов

14:55 21.07.2025 |

Економіка

 

Загальна виробнича спроможність українських виробників FPV-дронів у 2025 році становить орієнтовно від 8 до 10 млн виробів на рік. Однак держава ж цьогоріч планує викупити орієнтовно від 4 до 4,5 млн дронів - кількість частково залежатиме від наявності фінансового ресурсу.

Про це директор "Агенції оборонних закупівель" Міноборони Арсен Жумаділов розповів в інтерв'ю "24 каналу".

"На закупівлю решти ми не маємо фінансового ресурсу як держава. Відповідно додаткова спроможність у виробників є. Однак як вона буде завантажена - чи наші міжнародні партнери профінансують це виробництво через так звану данську модель, чи це буде відкритий експорт, - не можу наразі прокоментувати. Це стане зрозуміло приблизно у другому півріччі - чи дійсно запрацює на експорт певна номенклатура", - пояснив він.

За словами Жумаділова, якщо в середньому базовий FPV-дрон коштує 20 тис. грн за одиницю, то недозавантаженість у 5 млн виробів з тим, що є спроможність на ринку, означає, що потрібно ще додатково 100 млрд грн лише по цій номенклатурі.

"А це не єдина номенклатура, яка є дефіцитною. Майже все те, що потребує фронт, не забезпечується нами через брак фінансового ресурсу. Коли він з'являється, то розподіляється за пріоритетами й не так, що одна категорія фінансується на 100%", - пояснив директор АОЗ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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