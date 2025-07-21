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АНАЛІТИКА

Для покриття дефіциту бюджету у 2026 році Україна потребує розширення співпраці з МВФ - бюджетний комітет

14:41 21.07.2025 |

Економіка

 

Дефіцит бюджету в 2026 році очікується на рівні щонайменше 40 млрд дол. США, для його покриття варто поглибити та розширити співпрацю з МВФ.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Після ухвалення змін до бюджету цього року, плановий дефіцит складе $42 млрд (по розрахунковому курсу бюджету) і підстав вважати, що він зменшиться в наступному році, на жаль, немає. Відповідно, і потреба у зовнішному фінансування залишатиметься великою - близько або навіть понад $40 млрд», - йдеться в повідомленні.

За словами Підласої, частково дефіцит буде покритий так званими безповоротними позиками країн G7 (ERA loans), частково - допомогою ЄС в рамках Ukraine Facility.

Водночас непокритою залишається потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік у $19 млрд.

Голова комітету підкреслила, що в умовах спрямування Україною 66% бюджету на потреби оборони, пошук фінансування не має бути лише проблемою українського уряду і Єврокомісії.

«Я бачу потенціал до поглиблення і розширення співпраці з МВФ за прикладом інших країн. Так, в 2025 році МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною на 20 млрд доларів, з яких 12 млрд доларів - initial disbursement (тобто без структурних маяків). Водночас Україна для того, щоб отримати $6,19 млрд пройшла 8 (!) успішних переглядів», - додала Підласа.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3, який вносить зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".
 

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