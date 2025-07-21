Індекс самопочуття ритейлу сзнижується третій місяць поспіль - дослідження УРТЦ

Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) у червні 2025 року зменшився на 0,2 пункти з 28,9 у порівнянні з травнем та сягнув 28,7 пунктів, повідомили у Українській раді торгових центрів.

У порівнянні з першим півріччям 2024 року показник RWBI майже не змінився, але на 0,9 пункти менше, ніж у другому півріччі 2024-го.

У першій половині 2025-го вакантність в ТЦ, що приймають участь у дослідженні, становила 2-3%.

Показник відвідуваністі на 1 тис кв. м GLA на червень-2025 для великих традиційних ТЦ дорівнює 436, для середніх - 447, для малих - 676 осіб на день.

Ставки оренди на вакантні площі в ТЦ сягають $23 на місяць, не включаючи ПДВ для лотів площею 50-250 кв. м, для лотів менше 50 кв. м - $42, для вакантних приміщень понад 250 кв. м - $18.

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index - скорочено RWBI) розроблено в 2020 р. Українською Радою Торгових Центрів, який дозволяє в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючі такі показники, як відвідуваність торгових центрів, вакантність площ в ТЦ та рівень ставок оренди. В пілотному режимі RWBI відстежується з серпня 2021 р.