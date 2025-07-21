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Україна законтрактувала дрони-перехоплювачі у трьох виробників, – директор АОЗ Жумаділов
Держпідприємство "Агентство оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони, яке займається придбанням озброєння та військової техніки на потреби Сил оборони України, вже законтрактувало три компанії, які виробляють дрони-перехоплювачі.
Про очільник АОЗ Арсен Жумаділов розповів в інтерв'ю "24 каналу".
"Ринок перехоплювачів, тобто дронів, які перехоплюють ударні дрони типу "Шахед" є досить новим. Тієї продукції, про яку я кажу, ще рік тому або не було, або вона була у прототипах. Сьогодні ми законтрактували 3 компанії, які виробляють такі перехоплювачі. Є й українська компанія, є й американська компанія", - зазначив він.
Жумаділов уточнив, що дронів-перехоплювачів наразі недостатньо, щоб збивати все.
"Передусім через те, що насправді технологію перехоплювачів протестували, щоб усі переконались в тому, що вона ефективна, не так давно. Відповідно, наразі цей виробник нарощує своє виробництво, щоб забезпечити нашу потребу", - сказав директор АОЗ.
Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалить рішення про запуск програми грантів для виробників вибухівки та боєприпасів.
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