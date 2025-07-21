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Кабмін ліквідував Мінагрополітики та Мінприроди
12:45 21.07.2025 |
Кабінет Міністрів вирішив ліквідувати Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і покласти їх функції на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні вранці у понеділок, 21 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Для створення об'єднаного міністерства уряд перейменував Міністерство економіки на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, яке стане правонаступником майна, прав і обов'язків двох ліквідованих міністерств.
Кабмін також затвердив положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства та утворив комісії з ліквідації Мінагрополітики та Міндовкілля.
Крім того, уряд перейменував Міністерство соціальної політики на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності, а також вирішив реорганізувати Міністерство національної єдності, приєднавши його до об'єднаного міністерства.
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