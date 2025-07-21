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Шмигаль: Рішення про об'єднання Міноборони та Мінстратегпрому створює єдиний простір оборонного управління
12:41 21.07.2025 |
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та передачу його функцій Міністерству оборони.
Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками сьогоднішнього засідання уряду.
"Це рішення створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів. Інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї", - написав новий очільник Міноборони.
Шмигаль пообіцяв завершити всі організаційні процедури у зв'язку із приєднанням Мінстратегпрому у найкоротші строки.
Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що своїм рішенням Кабмін ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та вирішив покласти його функції на Міноборони.
Для цього утворено комісію з ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Водночас викладено у новій редакції Положення про Міністерство оборони, яким передбачено, що Міноборони забезпечує формування та реалізує:
* державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
* державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.
Як повідомлялося, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості створили у липні 2020 року. З вересня 2024 року його очолює колишній гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.
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