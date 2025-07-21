Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль: Рішення про об'єднання Міноборони та Мінстратегпрому створює єдиний простір оборонного управління

12:41 21.07.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та передачу його функцій Міністерству оборони.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками сьогоднішнього засідання уряду.

"Це рішення створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів. Інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї", - написав новий очільник Міноборони.

Шмигаль пообіцяв завершити всі організаційні процедури у зв'язку із приєднанням Мінстратегпрому у найкоротші строки.

Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що своїм рішенням Кабмін ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та вирішив покласти його функції на Міноборони.

Для цього утворено комісію з ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Водночас викладено у новій редакції Положення про Міністерство оборони, яким передбачено, що Міноборони забезпечує формування та реалізує:

* державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;

* державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.

Як повідомлялося, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості створили у липні 2020 року. З вересня 2024 року його очолює колишній гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8194
  0,0680
 0,16
EUR
 1
 48,7907
  0,1837
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3711  0,02 0,05 41,9574  0,04 0,09
EUR 48,2752  0,04 0,08 48,9730  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,04 0,10 41,8150  0,04 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес