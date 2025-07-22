Фінансові новини
- |
- 22.07.25
- |
- 01:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Зеленський анонсував нові контракти на виробництво дронів
Цього тижня будуть підписані додаткові контракти на виробництво безпілотників, заявив у неділю, 20 липня, президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
Головком доповів президенту щодо далекобійних ударів Сил оборони України по території Росії, зокрема, їхньої "частоти та ефективності". "Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що цими днями Сирський і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров опрацьовують "всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання" безпілотників.
"Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів", - додав він.
Зеленський: Війська РФ намагаються захоплювати позиції малими групами
Після доповіді головкома президент також зауважив, що Сили оборони продовжують знищувати диверсійні групи РФ на Покровському та інших напрямках.
"Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції", - зазначив Зеленський.
Втім, за його словами, українські підрозділи застосовують "усі необхідні засоби", щоб виявляти та знешкоджувати такі групи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через події в НАБУ та хочуть зустрічі з урядом
ТОП-НОВИНИ
|Спецоперація з потрійним дном. Чому СБУ прийшла з обшуками в НАБУ та САП
|Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ
|Затримано співробітника найелітнішого закритого підрозділу НАБУ, він - «кріт» ФСБ, а його куратор - заступник керівника охорони Януковича, - СБУ
|Нардепу від забороненої ОПЗЖ Христенку повідомили про підозру у держзраді та впливі на НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У Франції підтвердили готовність розгорнути спільне виробництво зброї з Україною
|Нові справи проти бізнесу погоджуватимуть лише керівники регіональних прокуратур - прем'єрка про законодавчі зміни
|Мораторій на перевірку бізнесу не стосується сфери підакцизних товарів - Зеленський
|РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу – Зеленський
|Україна і Франція поглиблюють співпрацю в оборонній промисловості
|Міністр оборони розповів про результати «Рамштайну-29». Україні нададуть снаряди й гроші на дрони
|Верховний суд: Землі прикордонної смуги, які використовуються для потреб Держприкордонслужби, мають бути у держвласності
Бізнес
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі
|Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки
|OpenAI запускає ChatGPT Agent: ШІ нового покоління, що зможе відповідати на вашу пошту
|Інвестори Meta та Цукерберг досягли угоди на $8 мільярдів про припинення судового процесу
|Функція Xbox «Транслюйте свою гру» тепер доступна і на ПК