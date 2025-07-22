Зеленський анонсував нові контракти на виробництво дронів

Цього тижня будуть підписані додаткові контракти на виробництво безпілотників, заявив у неділю, 20 липня, президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Головком доповів президенту щодо далекобійних ударів Сил оборони України по території Росії, зокрема, їхньої "частоти та ефективності". "Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що цими днями Сирський і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров опрацьовують "всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання" безпілотників.

"Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів", - додав він.

Зеленський: Війська РФ намагаються захоплювати позиції малими групами

Після доповіді головкома президент також зауважив, що Сили оборони продовжують знищувати диверсійні групи РФ на Покровському та інших напрямках.

"Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції", - зазначив Зеленський.

Втім, за його словами, українські підрозділи застосовують "усі необхідні засоби", щоб виявляти та знешкоджувати такі групи.