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Україна планує підписати угоду про дрони зі США - Свириденко
23:55 18.07.2025 |
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, заявила, що Україна планує підписати зі Сполученими Штатами угоду щодо безпілотників.
Про це вона сказала під час спілкування із журналістами у п'ятницю, 18 липня, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
«Ми плануємо підписати «угоду про дрони» зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських дронів з боку США», - сказала Свириденко.
Вона уточнила, що йдеться про закупівлю великої партії українських безпілотників.
Свириденко додала, що політичне рішення щодо угоди було ухвалене Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом США Дональдом Трампом, і що чиновники вже обговорюють її деталі.
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