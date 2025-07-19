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АНАЛІТИКА

Україна планує підписати угоду про дрони зі США - Свириденко

 

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, заявила, що Україна планує підписати зі Сполученими Штатами угоду щодо безпілотників.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами у п'ятницю, 18 липня, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Ми плануємо підписати «угоду про дрони» зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських дронів з боку США», - сказала Свириденко.

Вона уточнила, що йдеться про закупівлю великої партії українських безпілотників.

Свириденко додала, що політичне рішення щодо угоди було ухвалене Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом США Дональдом Трампом, і що чиновники вже обговорюють її деталі.
Ключові теги: США
 

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