Фінансові новини
- |
- 19.07.25
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Видатки загального фонду держбюджету за 6 міс.-2025 зросли на 21,5% до 6 міс.-2024 - Мінфін
23:51 18.07.2025 |
Сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень-липень цього року досягла 1,9 трлн грн, що на 337,4 млрд грн, або 21,5% більше проти аналогічного періоду минулого року, повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю.
"Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень - червень 2025 року становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у червні було витрачено 187,6 млрд грн, або 55,6%", - зазначило відомство.
В той же час Мінфін в цей раз вдруге прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також ряд інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров'я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.
Згідно скороченої звітності, витрати загального фонду у червні цього року склали 337,4 млрд грн, що на 50,7 млрд грн, або 17,7% більше за показник червня-2024, але на 15,4 млрд грн, або 4,4% менше показника травня-2025.
У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 734,5 млрд грн, у тому числі у червні- 127,2 млрд грн, або 39,0% від загального обсягу видатків, витрачених за перше півріччя 2025 року. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 134,2 млрд грн, або на 34,2%, у тому числі у червні - на 21,0 млрд грн, або на 19,8%.
Витрати на оплату використання товарів і послуг скали за 6 місяців цього року 256,6 млрд грн, у тому числі у червні - 43,3 млрд грн, або 13,9% від загального обсягу видатків, тоді як за 6 місяців минулого року вони дорівнювали 248,2 млрд грн, у тому числі у червні - 44,3 млрд грн.
Як повідомив Мінфін, 313,5 млрд грн, або 16,7% від загального обсягу видатків, було спрямовано у січні-червні цього року на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), що на 31,5 млрд грн або на 11,2% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі у червні - 47,2 млрд грн,
Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) склали за січень-червень цього року 239,0 млрд грн, або 12,7% від загального обсягу видатків, у тому числі у червні - 34,3 млрд грн. Проти січня-червня-2024 ці видатки зросли на 92,6 млрд грн, або 63,3%.
Обслуговування державного боргу за 6 місяців цього року обійшлося загальному фонду держбюджету у 179,8 млрд грн, або 9,6% від загального обсягу, в тому числі у червні - 43,2 млрд грн. Це на 47,0 млрд грн більше, аніж за 6 місяців минулого року.
Нарешті 102,1 млрд грн, або 5,4% від загального обсягу у січні-червні цього року було використано на трансферти місцевим бюджетам, у тому числі у червні - 29,0 млрд грн. Проти аналогічного періоду минулого року зросли ці витрати зросли на 9,8 млрд грн, або на 10,6%.
Доходи держбюджету України за 6 місяців цього року склали 1,87 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - 1,3 трлн грн, що відповідно на 42,0% та 43,0% більше за відповідні показники 2024 року.
Як повідомлялося, за 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.
Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.
Держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.
В той же час уряд вже запропонував парламенту збільшити видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи - на 147,5 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Потрібно активізувати перемовний трек з РФ
ТОП-НОВИНИ
|Заборона нафтопродуктів з російської нафти і зниження граничної ціни: Що передбачають нові санкції ЄС проти Росії
|Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для «міражів»
|Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ
|Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Україна планує підписати угоду про дрони зі США - Свириденко
|Видатки загального фонду держбюджету за 6 міс.-2025 зросли на 21,5% до 6 міс.-2024 - Мінфін
|Мораторій на перевірки бізнесу буде, але не для всіх: Свириденко відкрила плани
|Українці задекларували ₴35,1 мільярда іноземних доходів за минулий рік
|Середня ціна на бензин марки А-95 в Україні знизилась на 0,03% до 58,99 грн/л, на дизельне пальне - зафіксувалася на рівні 55,98 грн/л
|«Потрібно терміново скоротити видатки»: Федоров анонсував запуск аналога DOGE в уряді
|Черногоренко анонсувала запровадження автоматизації обліку особового складу на рівні бригад до кінця липня
Бізнес
|Функція Xbox «Транслюйте свою гру» тепер доступна і на ПК
|Uber і Baidu запустять тисячі безпілотних таксі за межами США і Китаю
|У Данії запустили перший внутрішній авіарейс на електричному літаку
|Google уклала найбільшу в історії угоду з гідроенергії на суму понад $3 млрд
|Apple уклала контракт на $500 мільйонів у межах стратегії перенесення виробництва до США
|До списку найбагатших іммігрантів у США увійшли четверо українців — Forbes
|Honda і Nissan спільно розроблятимуть ПЗ для автомобілів