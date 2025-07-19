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Видатки загального фонду держбюджету за 6 міс.-2025 зросли на 21,5% до 6 міс.-2024 - Мінфін

23:51 18.07.2025 |

Економіка

 

Сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень-липень цього року досягла 1,9 трлн грн, що на 337,4 млрд грн, або 21,5% більше проти аналогічного періоду минулого року, повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю.

"Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень - червень 2025 року становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у червні було витрачено 187,6 млрд грн, або 55,6%", - зазначило відомство.

В той же час Мінфін в цей раз вдруге прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також ряд інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров'я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.

Згідно скороченої звітності, витрати загального фонду у червні цього року склали 337,4 млрд грн, що на 50,7 млрд грн, або 17,7% більше за показник червня-2024, але на 15,4 млрд грн, або 4,4% менше показника травня-2025.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 734,5 млрд грн, у тому числі у червні- 127,2 млрд грн, або 39,0% від загального обсягу видатків, витрачених за перше півріччя 2025 року. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 134,2 млрд грн, або на 34,2%, у тому числі у червні - на 21,0 млрд грн, або на 19,8%.

Витрати на оплату використання товарів і послуг скали за 6 місяців цього року 256,6 млрд грн, у тому числі у червні - 43,3 млрд грн, або 13,9% від загального обсягу видатків, тоді як за 6 місяців минулого року вони дорівнювали 248,2 млрд грн, у тому числі у червні - 44,3 млрд грн.

Як повідомив Мінфін, 313,5 млрд грн, або 16,7% від загального обсягу видатків, було спрямовано у січні-червні цього року на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), що на 31,5 млрд грн або на 11,2% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі у червні - 47,2 млрд грн,

Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) склали за січень-червень цього року 239,0 млрд грн, або 12,7% від загального обсягу видатків, у тому числі у червні - 34,3 млрд грн. Проти січня-червня-2024 ці видатки зросли на 92,6 млрд грн, або 63,3%.

Обслуговування державного боргу за 6 місяців цього року обійшлося загальному фонду держбюджету у 179,8 млрд грн, або 9,6% від загального обсягу, в тому числі у червні - 43,2 млрд грн. Це на 47,0 млрд грн більше, аніж за 6 місяців минулого року.

Нарешті 102,1 млрд грн, або 5,4% від загального обсягу у січні-червні цього року було використано на трансферти місцевим бюджетам, у тому числі у червні - 29,0 млрд грн. Проти аналогічного періоду минулого року зросли ці витрати зросли на 9,8 млрд грн, або на 10,6%.

Доходи держбюджету України за 6 місяців цього року склали 1,87 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - 1,3 трлн грн, що відповідно на 42,0% та 43,0% більше за відповідні показники 2024 року.

Як повідомлялося, за 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

В той же час уряд вже запропонував парламенту збільшити видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи - на 147,5 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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