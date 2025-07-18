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Мораторій на перевірки бізнесу буде, але не для всіх: Свириденко відкрила плани
23:09 18.07.2025 |
В Україні планують запровадити мораторій на перевірки бізнесу. Однак перевіряти недобросовісні підприємства продовжать.
Про це під час спілкування з журналістами заявила прем'єр України Юлія Свириденко, передає кореспондент РБК-Україна.
"Що стосується мораторію на перевірки - ми це рішення зробимо, мораторій для перевірок правоохоронними органами", - підкреслила глава уряду.
Свириденко зазначила, що перевірки завжди були головною проблемою для українських підприємців. І зараз уряд працює з Офісом генпрокурора, щоб провести "якісний огляд справ, пов'язаних із бізнесом".
"Нам дуже важливо, щоб тільки за санкціями прокурора, можливо, обласного і районного прокурорів, відкривалася справа, пов'язана з діяльністю бізнесу", - розповіла прем'єр.
Вона уточнила, що відкриття справи блокує роботу українського підприємства. Щоб вирішити проблему, генеральний прокурор Руслан Кравченко має підготувати комплекс дій.
"При цьому недобросовісний бізнес продовжуватимуть перевіряти", - запевнила Свириденко.
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