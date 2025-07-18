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Українці задекларували ₴35,1 мільярда іноземних доходів за минулий рік
18:40 18.07.2025 |
За 2024 рік українські громадяни задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що на 17,8 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що сума нарахованого ПДФО з цих доходів становить 3,8 млрд грн, військового збору - 535,8 млн грн.
За словами в.о. голови ДПС Лесі Карнаух, кількість довідок про підтвердження статусу податкового резидента України щорічно зростає. У 2024 році підрозділи Податкової видали понад 21 тис. довідок, а за перші шість місяців цього року - вже 12,5 тис.
Карнаух нагадала, що Україна працює за угодами про уникнення подвійного оподаткування, що дозволяє зараховувати податки, сплачені за кордоном.
"ДПС прагне до вдосконалення своїх сервісів, щоб вони були зручні та безбар'єрні у всіх аспектах, а ще інтегровані з іншими державними. Попрацюємо із МЗС над перспективою долучення необхідних податкових послуг до системи «е-Консул»", - зауважила очільниця ДПС.
Водночас, як зауважили у відомстві, допомога, отримана громадянами України у зв'язку з війною від іноземних держав та благодійних організацій, не підлягає оподаткуванню до моменту скасування воєнного стану.
Як повідомляв Укрінформ, до державного бюджету в січні - червні 2025 року надійшло понад 75 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази перевищує показник аналогічного періоду
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