Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці задекларували ₴35,1 мільярда іноземних доходів за минулий рік

18:40 18.07.2025 |

Економіка

 

За 2024 рік українські громадяни задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що на 17,8 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що сума нарахованого ПДФО з цих доходів становить 3,8 млрд грн, військового збору - 535,8 млн грн.

За словами в.о. голови ДПС Лесі Карнаух, кількість довідок про підтвердження статусу податкового резидента України щорічно зростає. У 2024 році підрозділи Податкової видали понад 21 тис. довідок, а за перші шість місяців цього року - вже 12,5 тис.

Карнаух нагадала, що Україна працює за угодами про уникнення подвійного оподаткування, що дозволяє зараховувати податки, сплачені за кордоном.

"ДПС прагне до вдосконалення своїх сервісів, щоб вони були зручні та безбар'єрні у всіх аспектах, а ще інтегровані з іншими державними. Попрацюємо із МЗС над перспективою долучення необхідних податкових послуг до системи «е-Консул»", - зауважила очільниця ДПС.

Водночас, як зауважили у відомстві, допомога, отримана громадянами України у зв'язку з війною від іноземних держав та благодійних організацій, не підлягає оподаткуванню до моменту скасування воєнного стану.

Як повідомляв Укрінформ, до державного бюджету в січні - червні 2025 року надійшло понад 75 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази перевищує показник аналогічного періоду

 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1156
 0,28
EUR
 1
 48,6070
  0,1543
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3904  0,04 0,11 41,9967  0,03 0,08
EUR 48,2388  0,12 0,24 48,9558  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7650  0,13 0,32 41,7775  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес