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АНАЛІТИКА

«Потрібно терміново скоротити видатки»: Федоров анонсував запуск аналога DOGE в уряді

 

В українському уряді зʼявиться аналог американського департаменту, який відповідав за скорочення державних видатків (DOGE). Про це повідомив перший віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Threads.

"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок", - написав він.

DOGE - це організація в уряді США, яка була створена 20 січня 2025 року. Її абревіатура "DOGE" є відсиланням до інтернет-мему Doge та криптовалюти Dogecoin. Цей департамент очолював Ілон Маск, і його основною метою є підвищення ефективності федерального бюджету, усунення зайвого регулювання та оптимізація роботи державних органів США.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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