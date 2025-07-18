«Потрібно терміново скоротити видатки»: Федоров анонсував запуск аналога DOGE в уряді

В українському уряді зʼявиться аналог американського департаменту, який відповідав за скорочення державних видатків (DOGE). Про це повідомив перший віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Threads.

"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок", - написав він.

DOGE - це організація в уряді США, яка була створена 20 січня 2025 року. Її абревіатура "DOGE" є відсиланням до інтернет-мему Doge та криптовалюти Dogecoin. Цей департамент очолював Ілон Маск, і його основною метою є підвищення ефективності федерального бюджету, усунення зайвого регулювання та оптимізація роботи державних органів США.