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АНАЛІТИКА

Черногоренко анонсувала запровадження автоматизації обліку особового складу на рівні бригад до кінця липня

17:50 18.07.2025 |

Економіка

 

Система автоматизації обліку особового складу на тактичному рівні бригади і нижче "Імпульс" має запрацювати до кінця поточного місяця, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Сьогодні дуже крутий день для цифровізаціі армії. Я підписала цільовий профіль безпеки на систему автоматизації обліку особового складу (тактичний рівень: бригада і нижче). Ця система називається Імпульс... Вже до кінця липня, завдяки нашим міжнародним партнерам, готуємо 1000 ноутбуків, які поставимо підрозділам, визначеним Генштабом", - написала Черногоренко у Facebook у п'ятницю.

За її словами, система створена, щоб військові частини могли позбутись паперової бюрократії у кадровій роботі. "Вести персональний, штатно-посадовий та статистичний облік, відслідковувати проходження служби, бачити наявність особового складу, резерви, де потрібне доукомплектування - все в одному захищеному місці. Щоб командири мали під рукою точні актуальні дані, а не шукали їх у папках", - сказала заступниця міністра.

Черногоренко відзначила, що це буде четверта система в Україні, легалізована за новим принципом, який впроваджує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, і всі чотири системи працюють в структурі Міністерства оборони України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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