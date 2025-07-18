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У I півріччі військовий збір поповнив бюджет на більш як ₴75 мільярдів
14:36 18.07.2025 |
До державного бюджету в січні - червні 2025 року надійшло понад 75 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомила Державна податкова служба, передає Укрінформ.
"Протягом січня - червня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 75 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року.
За перше півріччя 2024 року було сплачено понад 20 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що основною причиною зростання надходжень стало підвищення з 1 грудня 2024 року ставки військового збору до 5%, а також своєчасна сплата податків.
Найбільші внески до військового збору за регіонами склали: Київ - 24,3 млрд грн, Дніпропетровська область - 8,6 млрд грн, Львівська область - 5,7 млрд грн, Харківська область - 4,8 млрд грн.
У ДПС зауважили, що військовий збір сплачують усі категорії платників податків. Водночас самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби згідно з Законом України від 18 червня 2025 року.
Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.
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