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Число померлих в Україні у I пів.-2025 перевищило число народжених у 2,9 раза - Мінюст

13:55 18.07.2025 |

Економіка, Україна

 

В Україні у першому півріччі 2025 року зареєстровано 249,00 тис. смертей, що в 2,9 раза перевищило число зареєстрованих народжень - 86,80 тис., свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Порівняно із першим півріччям 2024 року кількість народжених скоротилася на 0,86 тис., або 1,0%, тоді як кількість померлих - на 1,97 тис., або на 0,8%.

Зміни відповідно до другого півріччя 2024 року трохи гірші: число зареєстрованих народжень зменшилося на 2,5%, тоді як число смертей зросло на 2,0%.

Щодо показника відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Херсонський та Донецький областях - відповідно 12,2 та 10,3 раза порівняно з 11 та 8,5 раза за 2024 рік.

Суттєва гірший за середній показник в Запорізькій та Харківській областях - по 5, Сумській - 4,9, Чернігівській - 4,8 раза.

Вище за середній цей показник також у Дніпропетровській області - 4,1, Черкаській та Полтавській - по 4, Миколаївській - 3,7, Кіровоградській - 3,6.

За даними Мінюсту, найкращим відношення народжених та померлих є у Рівненській області - 1,6 рази, Волинській - 1,7 рази, Закарпатській області та Києві - по 1,8 рази, Львівській - 1,9, Чернівецькій - 2,1 та Івано-Франківській області - 2,2 рази.

Згідно зі статистикою, кількість шлюбів в Україні у першому півріччі цього року зменшилася на 5,7% порівняно із аналогічним періодом минулого року - до 72,77 тис., тоді як кількість розірваних шлюбів впала на 18,5% - до 12,69 тис., у тому числі за рішенням суду - на 13,7%, до 0,50 тис.

Як повідомлялося, 30 вересня 2024 року Кабінет міністрів схвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року та затвердив план заходів щодо її реалізації у 2024-2027 рр. Згідно з документом, чисельність населення в Україні, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року - до 25,2 млн осіб.

Згідно з документом, за даними Держстату, чисельність населення України на дату проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року становила 48,5 млн осіб, а за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук, на 1 січня 2022 року чисельність населення України становила 42 млн осіб, на липень 2024 року - 35,8 млн осіб (на підконтрольних територіях - 31,1 млн осіб).

У 2024 року в Україні було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 раза перевищило число зареєстрованих народжень - 176,78 тис. Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або на 5,7%, тоді як кількість померлих - лише на 0,2%, або на 1,15 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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