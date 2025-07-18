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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Румунія та Україна ведуть переговори про спільне виробництво дронів

 

Міністерство оборони Румунії починає перемовини з Україною про спільне виробництво БПЛА, які могли би також експортуватися в інші країни Європи.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

На зустрічі зі ЗМІ представники румунського Міноборони підтвердили журналістам, що Румунія починає перемовини з Україною про спільне виробництво БПЛА.

Обговорення можливої угоди планується на зустрічі на рівні міністрів оборони.

Загальний задум полягає у тому, що українські виробники нададуть технології, розроблені у реальних бойових умовах, а Румунія оплачуватиме виробництво компонентів. Місце потенційного виробництва ще не визначене, але ймовірно це буде Брашов.

Виготовлені БПЛА надійдуть на озброєння румунської армії, а частина будуть експортуватися до зацікавлених європейських країн.

Втім, як дізналися журналісти, зараз у румунському бюджеті немає вільних коштів на швидкий запуск таких інвестицій. Тому найбільш імовірно, що реалізація потенційної угоди розпочнеться у 2026 році, з коштами нового оборонного бюджету.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну угоду про співпрацю з виробництва БПЛА різних типів з американськими компаніями.

Нагадаємо, у квітні Латвія, яка є співголовою так званої "коаліції дронів" у рамках Контактної групи з оборони України разом з Британією, повідомила про відправлення Україні 1500 безпілотників.

Тоді ж анонсували, що до кінця першого півріччя Україні мають передати 12 тисяч апаратів від двох латвійських компаній.

Німецька компанія передала Україні вже майже 2 тисячі дронів-камікадзе із ШІ, також відомо про спільний проєкт України і Німеччини щодо дронів-перехоплювачів.

Ключові теги: Румунія
 

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