Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У новому Кабміні з 5 до 3 скоротилася кількість віцепрем'єрів і з 19 до 15 кількість міністерств

У новому Кабміні з 5 до 3 скоротилася кількість віцепрем'єрів і з 19 до 15 кількість міністерствКількість віцепрем'єр-міністрів у новому Кабінеті міністрів України скоротилася з п'яти до трьох, а кількість міністерств - з 19 до 15, а також відсутня позиція міністра Кабміну.

На момент відставки уряду Дениса Шмигаля у ньому було п'ять віцепрем'єр-міністрів (один з яких перший віцепрем'єр) і 14 міністрів, які очолювали 19 міністерств, а також був один так званий міністр без портфеля - міністр Кабінету міністрів. Таким чином, разом із прем'єром, уряд складався із 21 члена.

Верховна Рада 17 липня за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад уряду України у дещо зміненій конфігурації.

Так, у нинішньому уряді буде три віцепрем'єра (один з яких перший) і 13 міністрів, які очолюватимуть 15 міністерств, а також не буде міністра Кабміну. Таким чином, разом із прем'єром, Кабмін складається із 17 членів уряду.

Таке скорочення кількості міністерств пов'язано зі злиттям деяких відомств в одну велику структуру. Зокрема, замість Міністерства економіки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерства аграрної політики та продовольства буде працювати об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Замість Міністерства соціальної політики і Міністерства національної єдності буде утворено Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Крім того, в діючому уряді не буде окремого Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції виконуватиме Міністерство оборони.

Серед іншого, очікується, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій переформатують лише в Міністерство культури, а питання політики стратегічних комунікацій і інформаційної політики передадуть на інший рівень, вірогідно, агентства.

Серед інших змін: Міністерство цифрової трансформації тепер очолює перший віцепрем'єр, а не віцепрем'єр (керівник не змінився), а віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції тепер не суміщає посаду міністра юстиції.

Отже, конфігурація діючого уряду виглядає наступним чином: прем'єр-міністр; перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації; віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій; віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; міністр економіки, довкілля та сільського господарства, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності; міністр оборони; міністр молоді та спорту; міністр юстиції; міністр енергетики; міністр у справах ветеранів; міністр внутрішніх справ; міністр освіти і науки; міністр охорони здоров'я; міністр фінансів; міністр закордонних справ; міністр культури (ще не призначено).

Скорочення кількості міністерств і об'єднання їх у великі структури не є новизною для українського уряду. Зокрема, перший уряд за каденції президента Володимира Зеленського, який очолював Олексій Гончарук, теж запам'ятався великою кількістю переформатувань. Тоді: замість Міністерства економічного розвитку і торгівлі і Міністерства аграрної політики та продовольства почало працювати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; замість Міністерства екології та природних ресурсів і Міністерства енергетики та вугільної промисловості запрацювало Міністерство енергетики та захисту довкілля; замість Міністерства інформаційної політики, Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту запрацювало Міністерство культури, молоді та спорту; замість Міністерства у справах ветеранів і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб запрацювало Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

В той же час, уже через пів року, з приходом прем'єра Дениса Шмигаль, міністерства почали поступово роз'єднувати. Зокрема, знову стали окремими відомствами Мінветеранів і Міністерство окупованих територій, Мінкультури і Мінспорту, Мінекономіки і Мінагрополітики, Міненерго і Міндовкілля.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8670
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,4527
  0,0670
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3904  0,04 0,11 41,9967  0,03 0,08
EUR 48,2388  0,12 0,24 48,9558  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,02 0,05 41,9150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес