Представники бізнесу в цілому позитивно оцінюють оновлення уряду

Представники бізнесу та економічні експерти позитивно оцінили оновлення уряду з урахуванням позитивних відгуків від роботи Мінекономіки та Мінцифри, очільники яких отримали підвищення: Юлія Свириденко стала прем'єром, а Михайло Федоров - першим віцепрем'єром.

"Вважаю призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України - очікуваним і правильним кроком. Її ефективність на посаді першого віцепрем'єр-міністра та міністерки економіки була підтверджена реальними результатами. Вона вперше побудувала відкриті та гарні відносини з українським бізнесом, а не з олігархатом", - написав у Facebook співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак.

Інвестбанкір Сергій Фурса також наголосив, що премʼєр Свириденко на хорошому рахунку у бізнеса і зібрала дуже непогану команду у себе в міністерстві, що яскраво проявилось під час перемовин з американцями по угоді про корисні копалини. "Власне, ми бачимо, що вони якраз і отримали промоцію, ставши міністрами: Соболев і Качка (Олексій Соболев став міністром економіки, довкілля та сільського господарства, Тарас Качка - віцепрем'єром з євроінтеграції - ІФ-У).

Фурса зауважив, що на місці лишився міністр фінансів Сергій Марченко, і це позитивна новина як з точки зору залучення коштів у західних партнерів, так і з точки зору витрачання цих коштів.

"Таким чином, призначення уряду не несе негативних сюрпризів для економіки. І це головне. Головне ж мати реальні очікування", - вважає експерт.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський, як і Фурса, назвав також позитивом призначення міністром оборони Дениса Шмигаля, який до цього п'ять років очолював уряд.

Окремо глава ЦЕС привітав згадування у заяві Свириденко, а також у повідомленні президента після зустрічі з нею та Федоровим - дерегуляції. "В умовах війни на виснаження, руйнування фізичного капіталу і втрати людського ми не можемо собі дозволити далі погоджувати вивіски і змінювати цільове призначення землі через генплани (це лише два приклади, які навіть не про бюрократію, а про довоєнний суспільний консенсус)", - зазначив Вишлінський у Facebook.

Схвальний відгук керівництву нового уряду дала й народна депутатка Мар'яна Безугла.

"Прем'єр Юлія і перший віце-прем'єр Михайло. 39 і 34. Компромісна комбінація. Креатуру Андрія Борисовича підіпруть незалежним амбітним гравцем. Обоє некорупційні за своєю суттю. Не совок. Без олігархів. Загалом, мабуть, найкраща комбінація, яку може зараз надати державний кадровий резерв. Не ідеалізуючи", - написала вона в соцмережі X, але вказала й на ризики.

Засновник і CEO корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко написав, що впевнений у силах Свириденко, її мотивації, амбіціях і здатності досягати результату, але багато що залежатиме від рівня її самостійності на посаді голови уряду.

"Це (досягнення результату) можливо лише за умови, що вона самостійно формуватиме свою команду - без нав'язування людей "згори". Держава - це складна техногенна машина... Українці хочуть бачити технократа, лідерку, яка здатна втримати і розвивати економіку - основу нашої обороноздатності. Ми отримали багато міжнародної допомоги, але попереду - новий етап, ми маємо спиратися на власні сили, на міцну розвинуту економічну України", - вважає бізнесмен.

Фурса також вказав, що головна вада нового уряду, як і попереднього - низький рівень субʼєктності. "Чи може раптом нас тут очікувати сюрприз і раптово виявиться, що новий уряд, нова премʼєрка, більш самостійні у прийнятті рішень? Тоді це буде приємний сюрприз. Приємна несподіванка. На яку можна сподіватись, але навряд чи хтось наважиться поставити на це гроші", - написав він.