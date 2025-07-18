Соболев розповів про завдання об'єднаного Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства

У новоствореному великому міністерстві шукатимуть максимальної синергії, аби реалізувати плани на багатьох напрямках, насамперед євроінтеграції, дерегуляції, підтримки інвестицій.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Укрінформ.

"Ми поєднаємо найкращі практики трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагро та Міндовкілля - і додамо сучасні інструменти: цифрові сервіси, дерегуляцію, підтримку підприємництва, залучення інвестицій та доступ до міжнародного фінансування. Плануємо, що це буде нова інституційна платформа для цілісного бачення розвитку країни", - заявив міністр.

Він нагадав, що один із стратегічних пріоритетів України - євроінтеграція.

"Ми дуже багато зробили на цьому напрямку разом із Тарасом Качкою і продовжуватимемо вже на нових посадах. Це буде наскрізна політика уряду і міністерства в цілому. Зараз ми адаптуємо законодавство до стандартів права ЄС у сферах економіки, агропромисловості, екології та природних ресурсів. Міністерство координуватиме близько 15 з 35 переговорних розділів майбутнього членства в ЄС в усіх 6 кластерах", - додав очільник міністерства.

Ще однією важливою складовою роботи стане, за словами Соболева, залучення інвестицій.

"Ми бачимо дуже багато перспективних проєктів в секторах АПК та охороні довкілля, які чудово підходять для використання Ukraine Investment Framework. І зараз ми націлені залучити якомога більше фінансування в проєкти з надро- та водокористування, меліорації, лісового господарства, управління відходами, агропереробки тощо", - пояснив очільник міністерства.

Також він пообіцяв провести масштабну дерегуляцію, цифровізацію процедур і скоротити перевірки для бізнесу.

"Там, де недопрацювали в цьому напрямку, зробимо все необхідне - по всіх трьох секторах, якими нині опікуємося", - уточнив міністр.

Завдання, яка стоїть перед ним та командою, Соболев назвав "об'єктивно складним", тож заявив про бажання "багато працювати" з бізнесом і громадським сектором.

"Ми шукаємо максимальної синергії в новому великому об'єднаному міністерстві, аби вдало реалізувати все задумане. <...> І найменше, чого мені б зараз хотілося, - це ходити по граблях. Тому далі - прохання про допомогу. Ми хочемо чути бізнес та громадських сектор і багато працювати разом: зустрічатися, обговорювати спільні задачі та ефективно їх реалізовувати. А також - швидко реагувати на проблеми", - підсумував очільник нового міністерства.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів. Олексій Соболев, який раніше був першим заступником міністра економіки, отримав пост міністра економіки, довкілля та сільського господарства.