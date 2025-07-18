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Новий уряд проведе аудит і скорочення видатків держави - Свириденко

23:11 17.07.2025 |

Економіка

 

Новий уряд проведе аудит видатків держави, надалі видатки з державного бюджету будуть скорочуватись.

Про це заявила Юлія Свириденко у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію засідання у Ютуб-каналі народного депутата Олексія Гончаренка.

"Ми вже розпочали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Україна буде готова по всіх переговорних кластерах. Ми продовжимо нашу європейську інтеграцію і продовжимо рух до НАТО", - заявила Свириденко.

За її словами, перед майбутнім урядом України стоять складні завдання.

"Я вірю, що сьогодні ви, наші парламентарії, підтримаєте наш уряд, попереду у нас з вами будуть складні спільні завдання, нові виклики війни, дуже багато роботи. Країна чекає від нас дій. Ми маємо показувати результат кожен день. З вірою в нашу перемогу, з вдячністю та любов'ю до нашої держави я надалі готова продовжувати служити Україні", - заявила Свириденко.
 

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