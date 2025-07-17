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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ООН представила план зимової допомоги для України на $277 мільйонів

 

ООН та гуманітарні партнери представили План реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, який передбачає залучення $277,7 млн для надання життєво необхідної допомоги та послуг для 1,7 млн найбільш уразливих громадян України.

Про це йдеться в повідомленні Управління ООН із координації гуманітарних справ.

"Із настанням холодів мільйонам людей в Україні буде складно забезпечити тепло в оселях - особливо мешканцям прифронтових громад та вразливим вимушеним переселенцям. Завдяки цьому плану ми зможемо надати допомогу тим, хто її найбільше потребує взимку, у межах оновленого Плану гуманітарного реагування", - заявив гуманітарний координатор в Україні Маттіас Шмале.

Зокрема, гуманітарні організації будуть займатися наступним:

* допомагатимуть утеплювати та ремонтувати пошкоджене житло,

* надаватимуть обігрівачі, паливо, ковдри й теплий одяг,

* допомагатимуть утеплювати домівки та місця тимчасового проживання на випадок сильних морозів,

* надаватимуть грошову допомогу на оплату палива й комунальних послуг,

* координуватимуть надання послуг у найбільш небезпечних районах.

Щоб уникнути дублювання заходів, ці заходи узгоджуватимуться з планами зимової підтримки уряду та інших гуманітарних партнерів на основі пріоритетів, визначених за рівнем вразливості людей.

Планом передбачено надійну систему моніторингу й звітності з урахуванням питань у сфері захисту, що дозволить оперативно адаптувати заходи реагування до змін гуманітарної ситуації.

Для планування та визначення пріоритетів у режимі реального часу також використовуватимуться додаткові джерела даних, зокрема інформація про стан систем централізованого опалення, потреби у місцяї тимчасового проживання та звіти місцевих органів влади

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів удосконалив Порядок використання коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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