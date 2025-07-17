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ООН представила план зимової допомоги для України на $277 мільйонів
15:56 17.07.2025 |
ООН та гуманітарні партнери представили План реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, який передбачає залучення $277,7 млн для надання життєво необхідної допомоги та послуг для 1,7 млн найбільш уразливих громадян України.
Про це йдеться в повідомленні Управління ООН із координації гуманітарних справ.
"Із настанням холодів мільйонам людей в Україні буде складно забезпечити тепло в оселях - особливо мешканцям прифронтових громад та вразливим вимушеним переселенцям. Завдяки цьому плану ми зможемо надати допомогу тим, хто її найбільше потребує взимку, у межах оновленого Плану гуманітарного реагування", - заявив гуманітарний координатор в Україні Маттіас Шмале.
Зокрема, гуманітарні організації будуть займатися наступним:
* допомагатимуть утеплювати та ремонтувати пошкоджене житло,
* надаватимуть обігрівачі, паливо, ковдри й теплий одяг,
* допомагатимуть утеплювати домівки та місця тимчасового проживання на випадок сильних морозів,
* надаватимуть грошову допомогу на оплату палива й комунальних послуг,
* координуватимуть надання послуг у найбільш небезпечних районах.
Щоб уникнути дублювання заходів, ці заходи узгоджуватимуться з планами зимової підтримки уряду та інших гуманітарних партнерів на основі пріоритетів, визначених за рівнем вразливості людей.
Планом передбачено надійну систему моніторингу й звітності з урахуванням питань у сфері захисту, що дозволить оперативно адаптувати заходи реагування до змін гуманітарної ситуації.
Для планування та визначення пріоритетів у режимі реального часу також використовуватимуться додаткові джерела даних, зокрема інформація про стан систем централізованого опалення, потреби у місцяї тимчасового проживання та звіти місцевих органів влади
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів удосконалив Порядок використання коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану.
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