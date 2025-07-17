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АНАЛІТИКА

Понад 157 тисяч ФОПів припинили діяльність за півроку

14:48 17.07.2025 |

Економіка

Понад 157 тисяч ФОПів припинили діяльність за півроку

 

За перші шість місяців 2025 року в Україні припинили роботу 157,6 тис. фізичних осіб-підприємців - це на 20 тисяч більше, ніж зареєстровано нових.

Найбільше ФОП припинили роботу у першому кварталі - 119,9 тис., свідчать дані Єдиного державного реєстру та платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Це може бути пов'язано з перервою у роботі державних реєстрів, а також із підвищенням податків для ФОП на початку року, зауважують аналітики платформи.

У квітні-червні хвиля дещо вщухла: у другому кварталі бізнес закрили 51,83 тис. підприємців (на 27% менше, ніж роком раніше), однак загальна негативна динаміка збереглася.

При цьому третина припинених ФОП проіснували менше двох років, в той час коли 5,3 тис. припинених бізнесів - це так звані "ФОП-одноденки", що закрилися за кілька тижнів після реєстрації (порівняно із 96 у 2021-му).

В розрізі галузей - найбільше втратила роздрібна торгівля (-48 тис. ФОП) та ІТ-сфера (-18 ФОП).

Столиця лідирує одночасно за створенням та ліквідацією бізнесів: за півріччя в Києві відкрито 18,8 тисяч нових ФОП і закрито 20,6 тисяч. Харківщина та Дніпропетровщина ділять друге місце за кількістю ліквідацій (по 13,6 тисяч).

Понад 157 тисяч ФОПів припинили діяльність за півроку

 

Водночас Рівненська, Львівська, Київська, Івано-Франківська області та Волинь показали позитивне сальдо - тут зареєстровано більше ФОП, ніж припинено.

Понад 157 тисяч ФОПів припинили діяльність за півроку

 

Експерти пояснюють рекордні темпи закриття з початку року комбінацією факторів:

1. Тимчасове призупинення реєстрів у січні-лютому, що підштовхнуло підприємців закрити ФОП, аби не накопичувати податковий борг.

2. Зміни до податкового законодавства, зокрема нові ставки для третьої групи єдиного податку, які підвищили витрати на обслуговування "сплячих" ФОП.

3. Міграційний фактор - частина підприємців, котрі виїхали за кордон у 2022-2024 роках, вирішили остаточно закрити українські реєстрації.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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