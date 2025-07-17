ICU погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р із 3% до 2,5%

Інвестиційна група ICU знизила прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні на 2025 рік з 3% до 2,5% через гірший врожай, при цьому на 2026 рік прогнозує зростання до 2,8%.

"Скорочення державного споживання залишатиметься ключовою перешкодою для зростання ВВП. На 2025 рік ми знижуємо прогноз економічного зростання до 2,5% через гірший, ніж очікувалося, врожай", - йдеться у пресрелізі ICU у четвер.

Аналітики вважають, що економіка зростатиме повільно, оскільки найближчим часом буде обмежений доступ як до трудових ресурсів, так і до капіталу. Відновлення підтримуватиметься переважно внутрішнім приватним споживанням на тлі зростання доходів у приватному секторі.

"Ключовим викликом для уряду зараз є пошук $10-15 млрд понад той обсяг допомоги, яку партнери вже пообіцяли на 2026 рік. Ми очікуємо, що МВФ у грудні суттєво перегляне свій базовий сценарій для України в частині фіскальних видатків та платіжного балансу та визнає потребу у пошуку додаткового фінансування", - додається в публікації.

В ICU відзначають, що інфляція в червні різко змінила напрямок і надалі зростання цін, ймовірно, стійко уповільнюватиметься. Водночас перехід НБУ до м'якшої монетарної політики, за оцінкою аналітиків, буде вкрай обережним через суттєві дисбаланси на валютному ринку.

"Ми очікуємо, що зниження облікової ставки до кінця року становитиме 100 базисних пунктів (б.п.). Ми не очікуємо повернення інфляції до цілі НБУ у 2026 році через стрімке зростання цін на послуги", - йдеться у повідомленні компанії.

Водночас в ICU покращили прогноз обмінного курсу на кінець 2025 року до 42,6 грн/1$ проти раніше очікуваних 43,5 грн/1$, водночас на 2026 рік, за відчуттями аналітиків групи, він сягне рівня 44,9 грн/1$. На думку аналітиків, НБУ упродовж останнього року послідовно демонстрував небажання допускати суттєве послаблення гривні. За умови залучення урядом додаткових $10 млрд зовнішнього фінансування понад уже погоджені обсяги ці кошти можуть поповнити міжнародні резерви й дозволити НБУ утримувати курс на стабільному рівні до кінця 2025 року.

"Тож і у 2026 році ми очікуємо лише помірного послаблення гривні. Резерви НБУ різко зростуть до понад $55 млрд цьогоріч, проте наступного року різко знизяться до діапазону $40-45 млрд", - йдеться у пресрелізі.

ICU вважає, що безпекова ситуація залишатиметься напруженою, а настрої бізнесу та споживачів - стриманими. Навіть у разі досягнення домовленостей про припинення війни це навряд чи призведе до негайного поліпшення ділових очікувань або споживчих настроїв.

У зв'язку з цим, на думку аналітиків, оновлений базовий сценарій МВФ, який буде оприлюднено в грудні, ймовірно, буде ближчим до чинного несприятливого сценарію, ніж до поточного базового.