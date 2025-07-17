Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2025 р. зріс на 49% - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-травні 2025 року зросло на 49,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до $14,594 млрд із $9,787 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-травнем 2024 року скоротився на 5,4% - до $16,947 млрд, тоді як імпорт зріс на 13,9% - до $31,540 млрд.
Статвідомство уточнило, що у травні-2025 порівняно із квітнем-2025 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 5,5% - до $3,614 млрд, імпорту - на 4,4%, до $6,806 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у травні 2025 року було негативним і становило $3,192 млрд, у попередньому місяці воно також було негативним - $3,091 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2025 року становив 0,54 (у січні-травні 2024 року - 0,65).
Держстат повідомив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 220 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-травні 2025р¹.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-травень 2025 до січня-травня 2024, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-травень 2025 до січня-травня 2024, %
| Усього
| 16946.8
| 94.6
| 31540.3
| 113.9
| Живi тварини; продукти тваринного походження
| 807.2
| 123.8
| 618.9
| 102.2
| Продукти рослинного походження
| 4527
| 77.9
| 1262.8
| 116.5
| зернові культури
| 3475.6
| 76
| 92.7
| 148.9
| Жири та олії тваринного або рослинного походження
| 2731.5
| 102
| 116.4
| 107.5
| Готові харчові продукти
| 1610.3
| 97
| 1455.6
| 101.4
| Мінеральні продукти
| 1342.2
| 84
| 4300.8
| 120.8
| палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
| 100.4
| 113.9
| 4215.5
| 122.3
| Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
| 444
| 107.5
| 3752.8
| 107.4
| фармацевтична продукція
| 161.1
| 124.5
| 1011.4
| 99.5
| добрива
| 6.2
| 92.4
| 626.5
| 129.7
| Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
| 149.6
| 104.4
| 1636.5
| 100.2
| Шкури необроблені, шкіра вичинена
| 39
| 80.1
| 96.8
| 89.2
| Деревина і вироби з деревини
| 675.9
| 113
| 93.8
| 96.5
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
| 113.1
| 120.3
| 361
| 91.9
| Текстильні матеріали та текстильні вироби
| 268.1
| 102.7
| 958.6
| 101.5
| Взуття, головні убори, парасольки
| 64.5
| 97.7
| 179.8
| 90.7
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 143.4
| 107.4
| 306.1
| 104.9
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 9
| 108.3
| 46.9
| 148.3
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 1873.7
| 104.6
| 1675.6
| 106
| чорні метали
| 1262.7
| 103.6
| 668.1
| 110.6
| Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
| 1419.9
| 113.1
| 7130.9
| 136.8
| реактори ядерні, котли, машини
| 394.7
| 118.4
| 2695.4
| 104.5
| електричні машини
| 1025.2
| 111.2
| 4435.5
| 168.4
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
| 181.3
| 107.3
| 4308.6
| 110.3
| засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 40.5
| 103
| 3395
| 102.3
| Прилади та апарати оптичнi, фотографічні
| 37.7
| 105.1
| 804.6
| 122.7
| Рiзнi промислові товари
| 472.6
| 106.2
| 415.1
| 98.5
| Твори мистецтва
| 0.5
| 7
| 1
| 9.5
| Товари, придбані в портах
| 0.1
| 80.2
| 10.2
| 92.4
Дані: Держстат України
¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською
федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії