Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2025 р. зріс на 49% - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-травні 2025 року зросло на 49,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до $14,594 млрд із $9,787 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-травнем 2024 року скоротився на 5,4% - до $16,947 млрд, тоді як імпорт зріс на 13,9% - до $31,540 млрд.

Статвідомство уточнило, що у травні-2025 порівняно із квітнем-2025 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 5,5% - до $3,614 млрд, імпорту - на 4,4%, до $6,806 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у травні 2025 року було негативним і становило $3,192 млрд, у попередньому місяці воно також було негативним - $3,091 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2025 року становив 0,54 (у січні-травні 2024 року - 0,65).

Держстат повідомив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 220 країн світу.

Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-травні 2025р¹.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-травень 2025 до січня-травня 2024, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-травень 2025 до січня-травня 2024, % Усього 16946.8 94.6 31540.3 113.9 Живi тварини; продукти тваринного походження 807.2 123.8 618.9 102.2 Продукти рослинного походження 4527 77.9 1262.8 116.5 зернові культури 3475.6 76 92.7 148.9 Жири та олії тваринного або рослинного походження 2731.5 102 116.4 107.5 Готові харчові продукти 1610.3 97 1455.6 101.4 Мінеральні продукти 1342.2 84 4300.8 120.8 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 100.4 113.9 4215.5 122.3 Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 444 107.5 3752.8 107.4 фармацевтична продукція 161.1 124.5 1011.4 99.5 добрива 6.2 92.4 626.5 129.7 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 149.6 104.4 1636.5 100.2 Шкури необроблені, шкіра вичинена 39 80.1 96.8 89.2 Деревина і вироби з деревини 675.9 113 93.8 96.5 Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 113.1 120.3 361 91.9 Текстильні матеріали та текстильні вироби 268.1 102.7 958.6 101.5 Взуття, головні убори, парасольки 64.5 97.7 179.8 90.7 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 143.4 107.4 306.1 104.9 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 9 108.3 46.9 148.3 Недорогоцінні метали та вироби з них 1873.7 104.6 1675.6 106 чорні метали 1262.7 103.6 668.1 110.6 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 1419.9 113.1 7130.9 136.8 реактори ядерні, котли, машини 394.7 118.4 2695.4 104.5 електричні машини 1025.2 111.2 4435.5 168.4 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 181.3 107.3 4308.6 110.3 засоби наземного транспорту, крім залізничного 40.5 103 3395 102.3 Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 37.7 105.1 804.6 122.7 Рiзнi промислові товари 472.6 106.2 415.1 98.5 Твори мистецтва 0.5 7 1 9.5 Товари, придбані в портах 0.1 80.2 10.2 92.4

Дані: Держстат України

¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії



