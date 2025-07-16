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АНАЛІТИКА

В Україні затвердили порядок е-маркування алкоголю та тютюну

23:46 16.07.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів у середу, 16 липня, затвердив новий порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Про це повідомило Міністерство фінансів.

З 1 січня 2026 року для маркування використовуватимуться електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix-коду).

Він наноситиметься на кожну окрему пачку сигарет, пляшку алкоголю чи ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

"Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів", - зазначили у Мінфіні.

З наступного року споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок, адже разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування.

Ухвалена постанова є логічним продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (Е-Акциз), тестування якої триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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