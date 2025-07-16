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В Україні затвердили порядок е-маркування алкоголю та тютюну
23:46 16.07.2025 |
Кабінет міністрів у середу, 16 липня, затвердив новий порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Про це повідомило Міністерство фінансів.
З 1 січня 2026 року для маркування використовуватимуться електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix-коду).
Він наноситиметься на кожну окрему пачку сигарет, пляшку алкоголю чи ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.
"Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів", - зазначили у Мінфіні.
З наступного року споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок, адже разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування.
Ухвалена постанова є логічним продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (Е-Акциз), тестування якої триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року.
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