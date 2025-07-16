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АНАЛІТИКА

Новий бюджет ЄС на 2028-34 рр. передбачає 100 млрд євро для України

 

В рамках нового довгострокового фінансового плану ЄС (бюджету) на 2028-2034 рр. Єврокомісія (ЄК) закладає для України по розділу витрат на розширення Євросоюзу 100 млрд євро, заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Ми виділяємо спеціально для України 100 млрд євро. Ви знаєте, що у нас є український фонд для відновлення в 50 млрд євро. Ця сума виплачується, тому ми пропонуємо 100 млрд євро, щоб поповнити цей фонд для України з метою забезпечити українські перезапуск і стійкість і, звичайно, прискорити її вступ до Європейського союзу", - сказала глава ЄК в середу на прес-конференції в Брюсселі, презентуючи довгостроковий бюджет ЄС.

Єврокомісія запропонувала на 2028-2034 рр. фінансовий план ЄС у 2 трлн євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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