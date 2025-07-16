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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Порошенко розкритикував зміни до держбюджету перед заміною уряду і передачу 8 млрд грн з бюджету Києва в Резервний фонд
Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розкритикував зміни до державного бюджету Укра.ни, які вніс Кабінет міністрів перед зміною уряду, назвавши нелогічними їх за таких умов, повідомляється на сайті політсили в середу.
"Зараз ми з вами присутні на остаточному помноженні парламенту на нуль - повністю вилучення парламенту з бюджетного процесу... Ви пропонуєте голосувати бюджет прямо перед відставкою уряду. Уряд, який запланував бюджет, йде у відставку, а буде його виконувати хтось інший, кого ще не обрали. Потім буде пропонуватися програма без бюджету", - сказав Порошенко під час виступу в парламенті.
Також політик зауважив, що вилучені з бюджету Києва в Резервний фонд 8 млрд грн не підуть на Збройні Сили України.
"Зараз ви хочете збільшення Резервного фонду. Ви забираєте в усіх киян 8 мільярдів і передаєте не Збройним Силам - передаєте їх у Резервний фонд. Подивіться, як використано Резервний фонд наявного бюджету: на потреби Збройних Сил використано лише 4 мільярди на фортифікаційні споруди", - зазначив парламентар.
Він запропонував вносити зміни до держбюджету вже після змін в уряді.
"Зніміть з розгляду і розглядайте після формування уряду", - закликав Порошенко.
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