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Артур Еш
Кабмін уточнив повноваження місцевої влади у бронюванні працівників
13:14 16.07.2025 |
Кабінет міністрів на засіданні 14 липня вніс зміни до порядку визначення підприємств, працівники яких можуть бронюватися від мобілізації. Про це повідомляється в постанові №847, опублікованій на сайті уряду.
До цього часу підприємства могли звертатися як до центральних органів влади, так і до місцевих адміністрацій без чіткого розмежування повноважень.
Новий порядок встановлює, що центральні органи влади визначають критично важливі підприємства у галузях національної економіки, за які вони відповідають.
Місцеві адміністрації матимуть повноваження щодо підприємств комунальної форми власності та підприємств у восьми конкретних сферах на їхній території. Йдеться про сільське, лісове та рибне господарство, добувну та переробну промисловість, постачання електроенергії, газу та води, будівництво, торгівлю та ремонт автотранспорту, а також транспорту й логістики.
Місцевим адміністраціям надано місяць на перегляд критеріїв відповідно до нових змін.
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