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Кабмін розширив повноваження Податкової служби
11:31 16.07.2025 |
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Державну податкову службу України (ДПСУ), які розширюють та уточнюють її повноваження.
Всі зміни узгоджено з чинним законодавством, повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Зокрема, відтепер Держподаткова служба адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, кошти від якого спрямовуватимуть на соцзахист осіб з інвалідністю.
Тому уточнені функції та права ДПС щодо:
* ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності;
* перевірки повноти, достовірності та своєчасності нарахування і сплати внеску;
* застосування відповідальності;
* погашення податкового боргу та стягнення недоїмки;
* участі в аналізі та прогнозуванні надходжень внеску;
* складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо.
Крім того, внесені зміни передбачають посилення контролю за підакцизною продукцією.
Зокрема, Положення доповнено нормами щодо ліцензування діяльності суб'єктів господарювання у сфері:
* вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини;
* оптової та роздрібної торгівлі цією продукцією.
"Облік та контроль за обігом маркованої підакцизної продукції ДПС буде здійснювати із використанням Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", - уточнили у Податковій службі.
Згідно із внесеними змінами, ДПСУ також уповноважена:
* контролювати сплату акцизу із ввезення, виробництва та реалізації на митній території України маркованої продукції;
* виконувати вимоги законодавства у сфері обігу підакцизної продукції;
* забезпечувати електронну простежуваність обігу продукції;
* адмініструвати сплату авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО суб'єктами роздрібної торгівлі пальним.
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