Мінфін спрямував на соцвиплати 191,5 мільярда: на що пішли кошти

У першому півріччі із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За даними відомства, використано зокрема:

- 113,5 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

- 32,8 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;

- 7,1 млрд грн - на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;

- 24,9 млрд грн - надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;

- 11,0 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;

- 2,2 млрд гривень - на соціальний захист осіб з інвалідністю.