Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін спрямував на соцвиплати 191,5 мільярда: на що пішли кошти

15:56 15.07.2025 |

Економіка

 

У першому півріччі із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За даними відомства, використано зокрема:

- 113,5 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

- 32,8 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;

- 7,1 млрд грн - на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;

- 24,9 млрд грн - надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;

- 11,0 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;

- 2,2 млрд гривень - на соціальний захист осіб з інвалідністю.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8211
  0,0144
 0,03
EUR
 1
 48,8031
  0,0942
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4122  0,03 0,07 41,9863  0,02 0,05
EUR 48,5933  0,05 0,11 49,2593  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,02 0,06 41,8450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес