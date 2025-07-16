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Мінфін спрямував на соцвиплати 191,5 мільярда: на що пішли кошти
15:56 15.07.2025 |
У першому півріччі із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд гривень.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
За даними відомства, використано зокрема:
- 113,5 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
- 32,8 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;
- 7,1 млрд грн - на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;
- 24,9 млрд грн - надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
- 11,0 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;
- 2,2 млрд гривень - на соціальний захист осіб з інвалідністю.
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