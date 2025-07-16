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АНАЛІТИКА

Україна витратить сто мільйонів доларів на ремонт портової інфраструктури

14:34 15.07.2025 |

Економіка

 

Україна залучає понад сто мільйонів доларів власних коштів на реалізацію найважливіших проектів у портах.

Про це заявив голова Адміністрації морських портів України Олександр Семірга, пише Центр транспортних стратегій.

"Ми залучаємо понад сто мільйонів доларів власних коштів на реалізацію найважливіших проектів - ремонт причалів, залізничної інфраструктури в портах, доріг, будівель та інших об'єктів, пошкоджених чи зруйнованих. Але ми інвестуємо не лише в бетон та метал. Ми вкладаємо у технології", - акцентував Семірга.

Основні зусилля АМПУ зосереджені на критичних напрямах: інфраструктура, цифровізація, міжнародна підтримка, фінансування та оновлення технічного флоту.

За словами чиновника, Україна активно впроваджує нові технологічні рішення в портах: залучає сучасні технології, розвиває власні цифрові сервіси, вчиться у міжнародних партнерів, як ефективно використовувати дрони для різних типів робіт.

Це дозволяє економити час та гроші, підкреслив Семірга під час галузевого круглого столу, присвяченого розвитку транспортної інфраструктури, який провели Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Ernst & Young (EY).

"Як приклад: більше 60% нашого флоту побудовані ще за часів СРСР, витрати на їх утримання значні, а комплектуючі та запасні частини до них виробляються у Росії. Тому ми дуже обмежені у можливостях їх ремонтувати. Отже частина програми оновлення - це створення центру дронових технологій, а також закупівля сучасного флоту, суден, лоцманських катерів та іншого обладнання для всіх українських портів", - пояснив він.

За матеріалами: Економічна правда
 

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