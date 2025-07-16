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Бюджетний Комітет Ради схвалив новий законопроєкт про збільшення видатків на оборону на 400 мільярдів

14:27 15.07.2025 |

Економіка

 

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив новий законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік для фінансування безпеки та оборони.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

Зареєстрований 14 липня депутатами від "Слуги народу" Юлією Гришиною та Олегом Бондаренком законопроєкт №13439-3 є алтернативним до урядового законопроєкту про внесення змін до держбюджету №13439, внесеного до Верховної Ради наприкінці червня.

"Єдина зміна - пропонується в цьому році з 1 серпня до 31 грудня 10% податку на прибуток, який зараховується до бюджету міста Києва зарахувати до Резервного фонду державного бюджету", - зауважив Железняк.

Згідно із пояснювальною запискою, новий законопроєкт №13439-3 передбачає збільшення видатків держбюджету на 405,49 млрд грн (що на 8 млрд грн більше, ніж в урядовому законопроєкті).

Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету пропонується:

* збільшити доходи державного бюджету на 155,49 млрд грн;
* збільшити фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 млрд грн.

Реалізація акта призведе до збільшення граничного обсягу дефіциту державного бюджету на 3% та граничного обсягу державного боргу на 184,88 млрд гривень, вказано у пояснювальній записці. У результаті дефіцит бюджету сягне 1,89 млрд грн.

Водночас пропонується дозволити дозволити Міністерству фінансів України перевищувати граничний обсяг державного боргу у випадку залучення додаткового зовнішнього фінансування.

Крім того, Кабміну пропонують надати право скорочувати видатки держбюджету за окремими напрямками, спрямовуючи кошти на фінансування сектору безпеки і оборони.

Як повідомлялося, наприкінці червня Кабмін схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2025 рік. Він передбачає збільшення видатків на 449 мільярдів гривень, у тому числі планується виділити додаткові 412,4 млрд грн на безпеку і оборону.

Серед інших джерел, профінансувати додаткові видатки уряд планує за рахунок збільшення обсягу внутрішніх запозичень на 184,9 млрд грн.

Втім, ще восени минулого року в уряді визнавали, що можливості для залучення коштів для фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку через розміщення облігацій внутрішньої держпозики майже вичерпалися. Поточного року Мінфін розраховував залучити "чистими" лише 17 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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