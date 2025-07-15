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Кабмін унормував розвиток мережі Центрів єдності для українців за кордоном

10:39 15.07.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України підтримав постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном.

"Це рішення закріплює на державному рівні створення та розвиток мережі Центрів єдності для українців за кордоном, визначає чіткий механізм реалізації проєкту, надає можливість державному підприємству "Агенція національної єдності" запускати та розвивати мережу Центрів, а також створює сприятливі умови для їх якнайшвидшого запуску", - йдеться в повідомленні Міністерства національної єдності.

У відомстві додали, що Європейська комісія підтримала створення Центрів єдності в державах-членах ЄС у співпраці з українською владою, зокрема, визначено, що вони можуть співфінансуватися Комісією в межах Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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