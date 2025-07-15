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В Україні виставлять на аукціони і конкурси понад 80 ділянок надр – затверджено перелік
09:49 15.07.2025 |
Кабмін затвердив перелік критичних і стратегічних мінералів, а також понад 80 ділянок надр, які будуть виставлені на аукціони та конкурси для залучення інвесторів у видобуток. Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.
Йдеться про 60 ділянок, які передадуть у користування через електронні аукціони, та ще 26 - через конкурси за угодами про розподіл продукції (УРП).
Уряд планує залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших корисних копалин, важливих для економіки та обороноздатності країни.
Це рішення стало частиною реалізації закону про оновлення програми розвитку мінерально-сировинної бази до 2030 року, а також вимог Плану Ukraine Facility та американсько-українських домовленостей про інвестиційний фонд відбудови.
"Це рішення дозволить ефективно управляти ресурсами надр, залучати інвестиції у видобувну галузь та створювати нові можливості для розвитку економіки України в довгостроковій перспективі", - зазначила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
До переліку стратегічних мінералів увійшли 11 видів сировини: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит.
До критичних мінералів - ще ширшого списку із 28 позицій - увійшли руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит, ванадієві, вісмутові, вольфрамові галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, миш'якові, мідні, олов'яні, свинцеві, скандієві, сурм'яні, телурові, цезієві, цинкові, сіль калійна.
Очікується, що відкриття доступу до надр через прозорі конкурси та торги стимулює економічний розвиток, створить нові робочі місця, а також зміцнить енергетичну та стратегічну незалежність України.
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