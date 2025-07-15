Програму «є-бали» передають Агенції оборонних закупівель

Програма "Армія дронів. Бонус", також відома як "є-бали", які українські військові отримують за знищення техніки й особового складу армії РФ, буде передана під опіку Агенції оборонних закупівель. Про це повідомив голова АОЗ Арсен Жумаділов в інтерв'ю Бабелю.

За його словами, відповідне рішення вже ухвалене Кабінетом міністрів, і наразі команди Агенції разом із залученими структурами працюють над технічним і функціональним впровадженням змін.

"Обидві системи - "є-бали" та закупівлі за бюджетом Міноборони - певний час функціонуватимуть паралельно. Згодом АОЗ повністю перебере на себе адміністрування програми "є-бали", - зазначив Жумаділов.

Після завершення інтеграції у військових буде можливість замовляти дрони через єдину систему - обираючи, з якого бюджету здійснювати оплату: з програми "є-бали" або з коштів АОЗ.

Раніше програма перебувала під управлінням Держспецзвʼязку.