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Кабмін розподілив 34 мільярди субвенції на зарплати вчителям до кінця року
17:44 14.07.2025 |
Кабінет Міністрів затвердив розподіл 33,83 млрд грн освітньої субвенції між місцевими бюджетами на вересень-грудень 2025 року.
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у понеділок, 14 липня, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
"Розподіл коштів до кінця календарного року зроблено на підставі кількості учнів станом на 1 листопада 2024 року, але без урахування ЗЗСО (крім початкових, спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів) з кількістю учнів менш як 45 осіб", - уточнили у міністерстві.
Окрім того, замість коефіцієнта 0,89, що впливав на зменшення обсягу освітньої субвенції для місцевих бюджетів, застосовано збільшений коефіцієнт - 0,97. Відповідні зміни внесено до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, додали у МОН.
"Це рішення уряду дасть змогу місцевим бюджетам вчасно спланувати видатки для оплати праці педагогічним працівникам", - зазначається у повідомленні.
Також уряд перерозподілив 32,48 млн грн субвенції для окремих громад Київської, Львівської, Полтавської, Сумської областей, де було допущено суттєві помилки під час внесення даних про контингент учнів.
Нагадаємо, раніше Кабмін розподілив 68,2 млрд грн освітньої субвенції між місцевими бюджетами на січень-серпень 2025 року.
Як повідомлялося, раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження через закриття низки шкіл, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.
Йдеться про педагогічних працівників, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.
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